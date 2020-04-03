Путин счел нецелесообразными экономические меры «под одну гребенку»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Единообразно ограничивать экономическую деятельность во всех регионах России из-за коронавируса не нужно, заявил президент Владимир Путин. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

«Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны — нецелесообразно», — сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции.

Он привел пример Республики Алтай, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. «Спрашивается: что ж там, директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия?» — сказал президент.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 4 тыс. случаев заражения в 78 регионах страны. Большинство субъектов федерации ввели режим самоизоляции для всего населения, в соответствии с который на улицу можно выходить для похода за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулять собаку (не далее 100 м от дома).