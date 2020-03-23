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СМИ узнали о включении «Макдоналдса» в список системообразующих компаний

В него также вошли «Вкусвилл» и IKEA. Всего в список было включено 600 компаний, что в три раза больше, чем в текущей версии перечня
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Список системообразующих предприятий будет расширен в три раза, в него войдут такие компании, как, например, «Вкусвилл», IKEA и «Макдоналдс», сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию списка. Его подлинность изданию подтвердили федеральный чиновник, а также сотрудники трех компаний, вошедших в список.

В прошлый перечень системообразующих предприятий вошло почти 200 компаний, на них приходится 70% совокупного национального дохода, кроме того, в них заняты более 20% населения, сообщает издание. В новый список вошло уже 600 предприятий. Принцип, по которому он был сформирован, ни Минэкономразвития, ни представитель вице-премьера Андрея Белоусова, который возглавляет правительственную комиссию по экономической политике, не прокомментировали «Ведомостям».

Известно, что в новый список вошли авиакомпании («Россия», «Сибирь», Utair и другие), продуктовые сети («Вкусвилл», «Ашан» и другие), а также впервые были включены сети, реализующие непродовольственные товары (IKEA, «Спортмастер», «Леруа Мерлен Восток», «М.Видео»). Кроме того, в перечне оказались «Макдоналдс», «Бургер рус» (российское юридическое лицо Burger King) и «Глория Джинс». Помимо этого, в перечень были включены ФГУП и строительные компании.

В «Макдоналдсе» РБК объяснили свое включение в список системообразующих компаний «отражением усилий компании по интеграции в российскую экономику». В компании подчеркнули, что суммарный объем инвестиций «Макдоналдса» превышает $2,5 млрд, а объем налоговых отчислений является самым крупным в своей отрасли (25% от всей индустрии общественного питания).

Списки определенных компаний на включение в перечень системообразующих готовят профильные министерства. В распоряжении РБК есть список Минстроя по состоянию на 21 марта, в нем — 23 компании. РБК направил запрос в Минстрой.

В списке есть компании, которые и сейчас являются системообразующими, — группа ПИК, группа ЛСР, «Главстрой». Также в нем застройщики с большими объемами текущего строительства — Setl Group, «Гранель», ФСК, MR Group, «Эталон» и другие.

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«Что нам даст включение в список, до конца не понятно. В первую очередь, думаю, сможем лучше договариваться с банками об условиях кредитов, ведь, скорее всего, этот список будет коррелировать с перечнем мер, утвержденных премьером Мишустиным», — говорит источник в одной из девелоперских компаний, которая потенциально может попасть в список системообразующих.

«Гранель» и ФСК отказались от комментариев, РБК также направил запросы в «Эталон», MR Group, Setl Group.

Как рассказал «Ведомостям» представитель НЛМК, сам факт признания компании  системообразующей не означает предоставления ей господдержки. Список формируется для мониторинга проблем, включенные в него компании могут подать заявку и согласовать план финансового оздоровления.

Так, например, металлургические компании уже начали проводить мониторинг на своем производстве. Еженедельно в таблице они будут указывать показатели производства, а также данные о задолженности, количестве заболевших и уволенных сотрудников, средней зарплате.

Представитель Русской медной компании отметил, что разработка мер государственной поддержки компаний сейчас актуальна, поскольку многие испытывают трудности из-за снижения деловой активности в мире.

О создании нового списка системообразующих предприятий Андрей Белоусов упоминал в середине марта в связи с созданием антикризисного плана правительства из-за ситуации с коронавирусом. Так, создание нового перечня вошло в раздел «Общесистемные меры» плана. Белоусов отмечал, что эти предприятия будут находиться на особом контроле и при необходимости им будет оперативно предоставлена поддержка по кредитам, задолженностям и даже прямое субсидирование.

Авторы: Мария Лисицына, Надежда Федорова, Анна Левинская
Теги: системообразующие предприятия, господдержка бизнеса
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