СМИ узнали о включении «Макдоналдса» в список системообразующих компаний

В него также вошли «Вкусвилл» и IKEA. Всего в список было включено 600 компаний, что в три раза больше, чем в текущей версии перечня

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Список системообразующих предприятий будет расширен в три раза, в него войдут такие компании, как, например, «Вкусвилл», IKEA и «Макдоналдс», сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию списка. Его подлинность изданию подтвердили федеральный чиновник, а также сотрудники трех компаний, вошедших в список.

В прошлый перечень системообразующих предприятий вошло почти 200 компаний, на них приходится 70% совокупного национального дохода, кроме того, в них заняты более 20% населения, сообщает издание. В новый список вошло уже 600 предприятий. Принцип, по которому он был сформирован, ни Минэкономразвития, ни представитель вице-премьера Андрея Белоусова, который возглавляет правительственную комиссию по экономической политике, не прокомментировали «Ведомостям».

Известно, что в новый список вошли авиакомпании («Россия», «Сибирь», Utair и другие), продуктовые сети («Вкусвилл», «Ашан» и другие), а также впервые были включены сети, реализующие непродовольственные товары (IKEA, «Спортмастер», «Леруа Мерлен Восток», «М.Видео»). Кроме того, в перечне оказались «Макдоналдс», «Бургер рус» (российское юридическое лицо Burger King) и «Глория Джинс». Помимо этого, в перечень были включены ФГУП и строительные компании.

В «Макдоналдсе» РБК объяснили свое включение в список системообразующих компаний «отражением усилий компании по интеграции в российскую экономику». В компании подчеркнули, что суммарный объем инвестиций «Макдоналдса» превышает $2,5 млрд, а объем налоговых отчислений является самым крупным в своей отрасли (25% от всей индустрии общественного питания).

Списки определенных компаний на включение в перечень системообразующих готовят профильные министерства. В распоряжении РБК есть список Минстроя по состоянию на 21 марта, в нем — 23 компании. РБК направил запрос в Минстрой.