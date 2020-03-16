Белоусов заявил о специфическом положении России из-за вируса и нефти

В отличие от других стран, Россия испытала «двойной удар» — от последствий эпидемии коронавируса, которая сократила ряд традиционных рынков сбыта, а также от «шокового» падения цен на нефть, заявил первый вице-премьер

Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия оказалась в «достаточно специфическом положении» по сравнению с другими странами, потому что испытала «двойной удар» — от экономических последствий коронавируса и падения цен на нефть, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе заседания правительственного координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Россия испытала «шок» от падения стоимости нефти на мировых рынках с около $65 за баррель в начале года до $35, а затем и от вызванных этим колебаний на мировых финансовых рынках, в том числе на европейском — крупнейшем торговом партнере страны, объяснил Белоусов. Во-вторых, на экономическую ситуация повлияло и сокращение ряда традиционных рынков сбыта — и Китая, и Европы, указал он.

«Это все в дополнение к тем объективным последствиям ограничительных мер, которые вводятся в нашей стране, также как и в других странах», — отметил Белоусов.

По его словам, механизмы, которые применяют ведущие страны мира, при этом не подходят для России, поскольку рискованны и могут из-за нестабильных рынков привести к резкому ослаблению рубля. Поэтому в первую очередь поддержка будет оказана уязвимым отраслям и населению, отметил первый вице-премьер.