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Белоусов заявил о специфическом положении России из-за вируса и нефти

В отличие от других стран, Россия испытала «двойной удар» — от последствий эпидемии коронавируса, которая сократила ряд традиционных рынков сбыта, а также от «шокового» падения цен на нефть, заявил первый вице-премьер
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Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия оказалась в «достаточно специфическом положении» по сравнению с другими странами, потому что испытала «двойной удар» — от экономических последствий коронавируса и падения цен на нефть, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе заседания правительственного координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Россия испытала «шок» от падения стоимости нефти на мировых рынках с около $65 за баррель в начале года до $35, а затем и от вызванных этим колебаний на мировых финансовых рынках, в том числе на европейском — крупнейшем торговом партнере страны, объяснил Белоусов. Во-вторых, на экономическую ситуация повлияло и сокращение ряда традиционных рынков сбыта — и Китая, и Европы, указал он.

«Это все в дополнение к тем объективным последствиям ограничительных мер, которые вводятся в нашей стране, также как и в других странах», — отметил Белоусов.

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По его словам, механизмы, которые применяют ведущие страны мира, при этом не подходят для России, поскольку рискованны и могут из-за нестабильных рынков привести к резкому ослаблению рубля. Поэтому в первую очередь поддержка будет оказана уязвимым отраслям и населению, отметил первый вице-премьер.

Разработанный план, по словам Белоусова, состоит из 47 мероприятий, 35 из которых будут проведены уже в ближайшие десять дней. Он поделен на четыре раздела: поддержка населения и обеспечение его товарами первой необходимости; поддержка отраслей, оказавшихся в зоне риска; оказание помощи малому и среднему бизнесу, а также общесистемные меры, связанные в первую очередь с созданием списка системообразующих предприятий, которые будут находиться под особым контролем и в случае необходимости смогут оперативно получить поддержку по кредитам, задолженности или даже прямое субсидирование.

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После того как 6 марта участники совместного заседании ОПЕК с представителями стран, не входящих в картель, в том числе России, не смогли договориться о дополнительном снижении объемов добычи нефти на фоне эпидемии коронавируса, сделка ОПЕК+ распалась. Вслед за этим рухнули цены на нефть, курсы доллара и евро на этом фоне подскочили, а рубль ослаб.

16 марта на фондовых рынках из-за падения стоимости нефти и ухудшающейся ситуации с распространением коронавируса в мире произошел третий за неделю обвал. Цена барреля североморской Brent в ходе торгов падала ниже $30 впервые с января 2016 года. На этом фоне курс доллара на Московской бирже вырос до 73,8 руб., а евро — до 82,2 руб. В ходе торгов доллар поднимался выше 75 руб.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, нефть, Андрей Белоусов
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