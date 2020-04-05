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Правительство назвало дату утверждения списка системообразующих компаний

Правительство утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля. Об этом ТАСС сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Список дополняется и корректируется в оперативном режиме», — сказали в секретариате, отметив, что его рассмотрят на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики России.

Кабмин формирует список с учетом предложений профильных министерств, оборота предприятий и численности их сотрудников, добавили в секретариате. Сейчас документ дорабатывается с участием региональных властей.

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Директор по коммуникациям компании в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина рассказала «РИА Новости», что в список вошли франчайзи сети ресторанов быстрого питания KFC: компании AmRest и «Интернэшнл ресторант брэндс». По ее словам, 95% заведений KFC принадлежат российским компаниям.

В середине марта Белоусов сообщил, что власти разработали план поддержки экономики в связи с ситуацией с коронавирусом. По его словам, в него, помимо прочего. вошли общесистемные меры, связанные с созданием списка системообразующих предприятий. Первый вице-премьер рассказал, что эти компании будут под особым контролем. В случае необходимости они смогут получить поддержку по кредитам, задолженностям и прямые субсидии.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что в перечень вошли 600 предприятий. «Ведомости» писали, что в список войдут «Макдональдс», «Вкусвилл», и IKEA.

Теги: коронавирус, системообразующие предприятия
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