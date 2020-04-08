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Абызов женился в СИЗО «Лефортово»

Экс-министру по делам «открытого правительства» Михаил Абызов 25 марта женился в столичном СИЗО «Лефортово». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

Источник РБК в окружении Абызова подтвердил, что экс-министр заключил брак с Валентиной Григорьевой.

В начале марта стало известно, что Абызов и Григорьева подали заявление в Рязанский ЗАГС. Как рассказала Григорьева РБК, бывший министр сделал ей предложение несколькими месяцами ранее.

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С 16 марта московские следственные изоляторы отменили краткосрочные и длительные свидания заключенных из-за угрозы распространения коронавируса. В конце месяца в ОНК сообщили, что ФСИН полностью ограничила все посещения арестантов, переведя СИЗО на казарменный режим работы. Заключенным разрешили встречаться только со своими адвокатами.

Абызов был задержан вместе с сотрудниками своих компаний 26 марта 2019 года. Бывшего министра подозревают в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве, хищении и отмывании средств.

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По версии следствия Абызов, находясь на посту министра, продолжал фактически контролировать деятельность своего бизнеса. С помощью сложной схемы сделок, как считают следователи, он незаконно обогатился на 36 млрд руб.

25 марта Московский городской суд продлил срок содержания Абызова под стражей до 26 июня.

Теги: Михаил Абызов, свадьба, СИЗО
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