Абызов женился в СИЗО «Лефортово»

Экс-министру по делам «открытого правительства» Михаил Абызов 25 марта женился в столичном СИЗО «Лефортово». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

Источник РБК в окружении Абызова подтвердил, что экс-министр заключил брак с Валентиной Григорьевой.

В начале марта стало известно, что Абызов и Григорьева подали заявление в Рязанский ЗАГС. Как рассказала Григорьева РБК, бывший министр сделал ей предложение несколькими месяцами ранее.

С 16 марта московские следственные изоляторы отменили краткосрочные и длительные свидания заключенных из-за угрозы распространения коронавируса. В конце месяца в ОНК сообщили, что ФСИН полностью ограничила все посещения арестантов, переведя СИЗО на казарменный режим работы. Заключенным разрешили встречаться только со своими адвокатами.