В ОНК сообщили о переводе Рауфа Арашукова в камеру к Абызову

Михаил Абызов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и экс-министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов стали сокамерниками. Их обоих поместили в одну камеру в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

«Арашукова долгое время переводили из одной камеры в другую. Теперь его поместили туда же, где содержится Абызов. И, похоже, экс-сенатор рад новому соседу: им есть о чем поговорить», — сказала Литвинович.

Экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января, он обвиняется в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке. Речь идет об убийствах лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова. Арашуков свою причастность отрицает.

В тот же день силовики задержали его отца Рауля Арашукова, советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» и депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии. Его обвиняют в многолетних хищениях газа и организации преступной группировки. Ущерб оценивается более чем в 30 млрд. руб.