ФСИН ограничила свидания заключенных с родными из-за коронавируса

ФСИН временно запретила свидания заключенных с родственниками из-за эпидемии коронавируса. Также в колонии и СИЗО запрещено пускать людей, недавно вернувшихся из стран с высокой заболеваемостью

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Федеральная служба исполнения наказаний приостановила предоставление краткосрочных и длительных свиданий заключенным российских колоний и следственных изоляторов. Это связано с санитарно-противоэпидемическими мерами, направленными на «недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», сообщается на сайте ФСИН России.

Ограничения вводятся с 16 марта и «до особого указания», говорится в заявлении.

Ведомство также запретило допуск посетителей и сотрудников на территорию учреждений, если они в последние 14 дней прибыли из «государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции» и если у них повышенная температура. Если у заключенных будут выявлены симптомы, которые могут указывать на коронавирус, они должны быть помещены в гражданские больницы, сообщает ФСИН.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции, на 18 марта в России выявили 147 случаев заражения коронавирусом: среди заболевших 144 россиянина, двое граждан Китая и один итальянец. Всего под наблюдение врачей с начала 2020 года попали почти 57 тыс. человек, из них под медицинским контролем остаются 17,9 тыс. пациентов. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 33 новых случая заражения COVID-19.