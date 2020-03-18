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Пандемия коронавируса ,  
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ФСИН ограничила свидания заключенных с родными из-за коронавируса

ФСИН временно запретила свидания заключенных с родственниками из-за эпидемии коронавируса. Также в колонии и СИЗО запрещено пускать людей, недавно вернувшихся из стран с высокой заболеваемостью
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Федеральная служба исполнения наказаний приостановила предоставление краткосрочных и длительных свиданий заключенным российских колоний и следственных изоляторов. Это связано с санитарно-противоэпидемическими мерами, направленными на «недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», сообщается на сайте ФСИН России.

Ограничения вводятся с 16 марта и «до особого указания», говорится в заявлении.

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Ведомство также запретило допуск посетителей и сотрудников на территорию учреждений, если они в последние 14 дней прибыли из «государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции» и если у них повышенная температура. Если у заключенных будут выявлены симптомы, которые могут указывать на коронавирус, они должны быть помещены в гражданские больницы, сообщает ФСИН.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции, на 18 марта в России выявили 147 случаев заражения коронавирусом: среди заболевших 144 россиянина, двое граждан Китая и один итальянец. Всего под наблюдение врачей с начала 2020 года попали почти 57 тыс. человек, из них под медицинским контролем остаются 17,9 тыс. пациентов. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 33 новых случая заражения COVID-19.

Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок
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Всего носители инфекции обнаружены в 26 регионах России.

17 марта премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по профилактике распространения коронавируса, среди которых было распоряжение о привлечении к изготовлению медицинских масок и других средств защиты от распространения инфекции заключенных. Они должны производить средства защиты ежедневно, указано в поручении.

Авторы: Маргарита Алехина, Владислав Гордеев
Теги: ФСИН, коронавирус, тюрьма, карантин
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