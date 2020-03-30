В ОНК заявили о переходе СИЗО Москвы на казарменный режим из-за вируса

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Следственные изоляторы Москвы перешли на казарменный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

По его словам, администрация московских СИЗО отменила посещение арестантов их родственниками. При этом заключенные по-прежнему могут встречаться со своими адвокатами.

Говоря об ограничении посещений, Мельников заявил: «Про адвокатов речи не шло и не идет, только про свидания с родственниками».

С 16 марта Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отменила краткосрочные и длинные свидания с заключенными российских колоний и следственных изоляторов.