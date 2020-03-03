Арестованный экс-министр Абызов решил жениться

Бывший министр по делам «открытого правительства» подал заявление о заключении брака со своей невестой Валентиной Григорьевой

Михаил Абызов и Валентина Григорьева (справа) (Фото: Владимир Песня / «РИА Новости»)

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества, подал заявление о заключении брака со своей невестой Валентиной Григорьевой. Об этом сообщил РБК источник в окружении экс-министра. Информацию подтвердили представитель Абызова и сама Григорьева.

Заявление было подано в Рязанский отдел ЗАГС, сообщил представитель экс-министра. Дата бракосочетания — 25 марта. РБК обратился за комментарием в управление ЗАГС Москвы.

«Михаил сделал мне предложение несколько месяцев назад, я его приняла, и сегодня мы подали заявление в ЗАГС. Я счастлива, что выхожу замуж за любимого человека. Верю, что этот шаг, безусловно, добавит и Михаилу сил и уверенности в текущей ситуации», — сообщила РБК Григорьева.

Абызов был задержан в марте 2019 года, Следственный комитет вменяет ему создание преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничество (ст. 159 УК). Абызов содержится в «Лефортово». По версии СКР, в 2012–2014 годах Абызов, будучи министром и не имея права заниматься бизнесом, организовал сделку со своими активами, номинально переданными в доверительное управление. В результате этой сделки миноритарные акционеры его компаний СИБЭКО и РЭС понесли ущерб на 4 млрд руб., а средства от сделки были выведены за рубеж на счет подконтрольного Абызову кипрского офшора Blacksiris, полагает следствие. Кроме экс-министра по делу проходят несколько менеджеров из принадлежавших ему компаний.

Позднее Абызову предъявили еще одно обвинение в нарушении запрета на занятие предпринимательской деятельностью (ст. 289 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1) при продаже акций принадлежавших ему компаний в 2018 году. Речь идет об акциях СИБЭКО стоимостью 32 млрд руб.