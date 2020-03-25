Суд продлил срок содержания под стражей экс-министра Абызова

Михаил Абызов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Московский городской суд продлил до 26 июня срок содержания под стражей экс-министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и пятерым менеджерам его компаний. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Абызов и сотрудники его компаний были арестованы 26 марта 2019 года; суд согласился с доводами следователя Сергея Степанова о том, что они должны оставаться в СИЗО по истечении года под арестом.

Из-за мер, связанных с коронавирусом, заседание проходило в отсутствие журналистов.

Абызову и его предполагаемым сообщникам вменяются особо крупное мошенничество (ст. 159 УК) и создание преступного сообщества (ст. 210 УК). Следствие считает, что Абызов, будучи министром, но фактически продолжая управлять своим бизнесом, организовал сложную сделку с активами ряда контролируемых им компаний. В частности, по его решению компании СИБЭКО и РЭС за 4 млрд руб. купили у офшора Blacksiris актив, который был переоценен. В итоге миноритарии СИБЭКО и РЭС понесли ущерб, а 4 млрд руб. ушли в офшор.

Летом прошлого года Абызову вменили также незаконное участие в предпринимательстве (ст. 289 УК). которое в 2018 году, по версии следствия, принесло ему доход в 32 млрд руб. Также Абызова обвинили в легализации этих средств (174.1 УК)