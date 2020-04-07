Мишустин сообщил о разработке новых мер поддержки на фоне коронавируса

Михаил Мишустин (Фото: gov / VK)

Правительство разрабатывает новый пакет мер по преодолению последствий распространения коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на видеоконференции с депутатами фракции «Справедливая Россия». Стенограмма со встречи размещена на сайте правительства.

По его словам, новые меры, которые сейчас обсуждает кабмин, касаются как поддержки населения, так и поддержки предпринимателей.

«Мы в постоянном контакте с президентом, продумываем, просчитываем, что можно еще сделать», — добавил Мишустин. Он также попросил депутатов работать над внедрением новых инициатив «так же быстро и профессионально», так как, по его словам, именно этого ждут от Госдумы россияне.

Ранее правительство уже представило часть мер, которые должны помочь бизнесу и гражданам страны справиться с последствиями эпидемии коронавируса. Так, для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей предоставят отсрочку на полгода по уплате всех налогов (кроме НДС), по кредитным платежам, а также по арендным платежам за использование как государственного, так и коммерческого имущества.