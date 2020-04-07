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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин сообщил о разработке новых мер поддержки на фоне коронавируса

Михаил Мишустин (Фото: gov / VK)

Правительство разрабатывает новый пакет мер по преодолению последствий распространения коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на видеоконференции с депутатами фракции «Справедливая Россия». Стенограмма со встречи размещена на сайте правительства.

По его словам, новые меры, которые сейчас обсуждает кабмин, касаются как поддержки населения, так и поддержки предпринимателей.

«Мы в постоянном контакте с президентом, продумываем, просчитываем, что можно еще сделать», — добавил Мишустин. Он также попросил депутатов работать над внедрением новых инициатив «так же быстро и профессионально», так как, по его словам, именно этого ждут от Госдумы россияне.

Ранее правительство уже представило часть мер, которые должны помочь бизнесу и гражданам страны справиться с последствиями эпидемии коронавируса. Так, для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей предоставят отсрочку на полгода по уплате всех налогов (кроме НДС), по кредитным платежам, а также по арендным платежам за использование как государственного, так и коммерческого имущества.

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Кроме того, малым и средним предприятиям будут предоставлены краткосрочные целевые кредиты и займы на льготных условиях для выплаты зарплат сотрудникам под гарантии ВЭБ.РФ. Предлагаемый объем поддержки составит 150 млрд руб., а суммы займов будут рассчитываться на основе не реальных зарплат, а МРОТ.

Президент Владимир Путин также объявил, что для среднего и малого бизнеса будет понижена ставка страховых взносов во внебюджетные фонды на зарплаты выше МРОТ с 30 до 15%. Это снижение, в отличие от других антикризисных мер поддержки, будет бессрочным. Дума инициативу президента поддержала.

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В начале апреля министр экономического развития Максим Решетников признал, что этих мер для преодоления кризиса пока недостаточно. По его словам, кабмин также обсуждает возможность введения прямого субсидирования малого бизнеса, хотя эта мера и «очень дорогая».

Теги: коронавирус, Кризис, Михаил Мишустин, «Справедливая Россия»
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