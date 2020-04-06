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Антикризисные меры ,  
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СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса

По данным «Ведомостей», власти решили ограничиться косвенными мерами поддержки предпринимателей. Деньги на покрытие убытков бизнес получит не раньше мая
Фото: Алексей Майшев / «РИА Новости»

Правительство на этой неделе представит второй пакет антикризисных мер отраслям экономики, которые пострадали от введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на четырех федеральных чиновников. В новом плане нет «серьезных денежных мер поддержки бизнеса», утверждают собеседники издания.

По данным газеты, помощь окажут малому и среднему бизнесу, а остальные компании могут рассчитывать только на точечные меры. Правительство займется не вливанием денег в экономику, а косвенными мерами поддержки предпринимателей, сообщил один из источников издания.

Деньги на выплату зарплат, покрытие убытков и восстановление бизнеса компании получат не раньше мая, до этого срока бизнес вряд ли освободят от основных налогов, пишет газета. По словам одного из собеседников издания, если поддержка будет оказана сейчас, бизнес «прожжет» эти деньги.

Издание указывает, что в правительстве не было единого мнения насчет того, как помочь бизнесу. Так, например, Минпромторг предлагал поддержать общепит, транспортные компании, производителей непродовольственных товаров. Речь, например, шла о снижении НДС до 10%, снабжении электроэнергией предприятий-неплательщиков, реструктуризации налоговых долгов для отдельных компаний. Однако эти меры в итоговый план не вошли, говорится в статье.

В поддержке также нуждаются регионы с закрытыми производствами и заводами, сообщили опрошенные «Ведомостями» губернаторы. Однако, как сообщил собеседник издания, власти в этом случае придерживаются мнения, что в данном случае регионы могут определять меры борьбы с вирусом. Например, необязательно закрывать все производство, если в регионе всего несколько заболевших. В этом случае заводы и производственную сферу нужно открыть уже через неделю, общепиты — через две, а гостиницы — уже к середине мая. Снижение же активности можно компенсировать рабочими субботами, полагает один из губернаторов.

Как считает главный экономист Global NCS Markets Владимир Тихомиров, чиновники пытаются дождаться окончания эпидемии, не создавая прецеденты выделения больших сумм на поддержку. Деньги могут потребоваться для спасения инфраструктурных компаний, работа которых важна и для других предприятий. Дальше чиновники будут спасать самых крупных работодателей, чтобы не допустить кризиса на рынке труда, считает он.

1 апреля глава правительства Михаил Мишустин на совещании членов правительства с президентом Владимиром Путиным заявил о подготовке второго пакета мер для поддержки отраслей и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса. Премьер отметил, что на реализацию антикризисных мер в бюджете зарезервировано 1,4 млрд руб.

Авторы: Артем Филипенок, Наталия Анисимова
Теги: антикризисные меры, коронавирус
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