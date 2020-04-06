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Туристы из России застряли в аэропорту Токио из-за карантина

Фото: Денис Батурин

Семейная пара из России двое суток живет в транзитной зоне аэропорта Токио, рассказал РБК турист Денис Батурин. По его словам, 3 апреля они с женой вылетели из американского Далласа в Токио, где должны были сделать пересадку до Владивостока, но рейс в Россию отменили.

«Из транзитной зоны нас не могут выпустить, потому что у них тут карантин. Единственный отель в этой транзитной зоне тоже закрыт на карантин. Практически все закрыто. Ночуем на скамейках. Душа тоже нет — он только в бизнес-лаундже за отдельную плату», — сообщил мужчина.

Турист добавил, что с ними оперативно связались представители российского посольства в Японии. «Буквально на следующий день пришел представитель посольства, объяснил, что штаб России по коронавирусу принял решение заморозить все перевозки. Еще сказали, что нужно заполнить анкету на госуслугах о том, что мы хотим вернуться в Россию. Принесли продукты — сэндвичи, лапшу, печенье, булочки, еще пледы и средства личной гигиены», — рассказал Батурин.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Японии.

В ночь на 4 апреля Россия полностью приостановила международные рейсы для возвращения своих граждан в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. В результате десятки тысяч россиян не смогли вернуться домой.

4 апреля вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что 6 апреля появится график возвращения российских граждан из-за границы. Приостановку рейсов она объяснила необходимостью сформировать «четкое понимание, кто в каком количестве и куда прилетит».

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что Россия не отказывалась вывозить своих граждан. По его словам, вывозные рейсы возобновятся с сегодняшнего дня, 6 апреля. Однако в официальной стенограмме совещания, опубликованной на портале правительства, слово «сегодня» отсутствует. Указано, что «к сегодняшнему вечеру» будет сформирован график рейсов, после чего те «будут осуществлены».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Япония, Токио, аэропорт, туристы, новости РБК
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