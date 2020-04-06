Туристы из России застряли в аэропорту Токио из-за карантина

Семейная пара из России двое суток живет в транзитной зоне аэропорта Токио, рассказал РБК турист Денис Батурин. По его словам, 3 апреля они с женой вылетели из американского Далласа в Токио, где должны были сделать пересадку до Владивостока, но рейс в Россию отменили.

«Из транзитной зоны нас не могут выпустить, потому что у них тут карантин. Единственный отель в этой транзитной зоне тоже закрыт на карантин. Практически все закрыто. Ночуем на скамейках. Душа тоже нет — он только в бизнес-лаундже за отдельную плату», — сообщил мужчина.

Турист добавил, что с ними оперативно связались представители российского посольства в Японии. «Буквально на следующий день пришел представитель посольства, объяснил, что штаб России по коронавирусу принял решение заморозить все перевозки. Еще сказали, что нужно заполнить анкету на госуслугах о том, что мы хотим вернуться в Россию. Принесли продукты — сэндвичи, лапшу, печенье, булочки, еще пледы и средства личной гигиены», — рассказал Батурин.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Японии.