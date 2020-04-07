S7 получила разрешения на вывозные рейсы из Таиланда и Японии

Фото: Markus Mainka / Global Look Press

Авиакомпания S7 Airlines получила разрешения на выполнение трех вывозных чартеров из Таиланда и Японии. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило в РБК.

Уточняется, что авиакомпания выполнит рейсы из Токио (аэропорт Ханэда) во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск. Они запланированы на 7 апреля. Всю актуальную информацию пассажирам направляют в СМС-сообщениях, указали в компании.



С полуночи 4 апреля Россия прекратила все международные рейсы, в том числе для возвращения россиян. Позднее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что речь идет о временной приостановке, в ходе которой сформируют списки тех, кто хочет вернуться в страну. В оперштабе сообщили, что всем желающим вернуться необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. На основе этих данных сформируют график вывоза россиян.

6 апреля Россия возобновила вывоз своих граждан, были выполнены два рейса: в Бишкек и Дакку.