В Санкт-Петербурге умер третий заболевший коронавирусом

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Санкт-Петербурге умер третий человек с ранее подтвержденным коронавирусом, сообщается в Telegram-канале оперштаба города по борьбе с распространением заболевания.

Возраст и наличие сопутствующих заболеваний не указаны в сообщении.

Всего в городе зарегистрировали 191 случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 11 человек. За сутки число заболевших в Петербурге выросло на 20 человек.

В Ленинградской области на 5 апреля обнаружили 57 заболевших, 1 пациент выздоровел.