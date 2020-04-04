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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли еще два заразившихся коронавирусом пациента

Возраст умерших — 58 и 70 лет, у обоих была диагностирована двусторонняя пневмония

В Москве скончались еще два пациента, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает оперативный штаб. Ранее у них диагностировали двустороннюю пневмонию.

Пациентам было 58 и 70 лет. По данным оперативного штаба, они имели сопутствующие заболевания, в том числе хронический бронхит, гипертонию и сахарный диабет.

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