Пандемия коронавируса , 04 апр, 21:14
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В Москве умерли еще два заразившихся коронавирусом пациента
Возраст умерших — 58 и 70 лет, у обоих была диагностирована двусторонняя пневмония
В Москве скончались еще два пациента, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает оперативный штаб. Ранее у них диагностировали двустороннюю пневмонию.
Пациентам было 58 и 70 лет. По данным оперативного штаба, они имели сопутствующие заболевания, в том числе хронический бронхит, гипертонию и сахарный диабет.
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