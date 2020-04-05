Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Открывший стрельбу в Рязанской области пройдет психиатрическую экспертизу Общество, 14:01 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 апреля Общество, 13:55 Каким спортом можно заниматься в режиме изоляции: 5 идей Стиль, 13:50 Правительство назвало дату утверждения списка системообразующих компаний Экономика, 13:41 В России число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 658 человек Общество, 13:35 СМИ узнали о планах НБА провести турнир в условиях самоизоляции Спорт, 13:27 Как штрафуют нарушителей карантина в мире. Таблица Авто, 13:20 На Кубани продлили карантин из-за коронавируса Общество, 13:16 Белоруссия отменила два оставшихся поезда в Россию из-за коронавируса Общество, 13:15 Адвокат сообщил об этапировании историка Соколова из Москвы в Петербург Общество, 13:12 Чем заняться, пока закрыты музеи, кинотеатры и концерты. Онлайн-афиша Общество, 12:59 Экс-игрок «Ливерпуля» раскритиковал решение об отпусках в клубе Спорт, 12:57 Депутат Мосгордумы сообщил о заражении коронавирусом Политика, 12:57 Воробьев не увидел необходимости в пропускном режиме в Подмосковье Общество, 12:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

Фото: Администрация Краснодарского края

Карантин на Кубани продлен из-за угрозы коронавируса до 12 апреля, об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время обращения к жителям.

Он отметил, что следующая неделя в регионе будет непростой.

В России число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 658 человек
Общество

«Скорее всего, мы будем больше выявлять инфицированных и, конечно, лечить их», — сказал губернатор. По его словам, медицинские специалисты пришли к выводу, что остановить дальнейшее распространение вируса можно только продлением карантина.

Кондратьев уточнил, что по его поручению 6 апреля будут предложены меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях реализации карантинных мер.

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
Общество

Карантин в Краснодарском крае был введен 31 марта. Гражданам региона запрещено покидать дом без крайней необходимости. Работу продолжают только предприятия непрерывного цикла и службы жизнеобеспечения. Сотрудники, которые выходят на работу, обязаны предъявлять специальный пропуск. На Кубани сформированы мобильные отряды сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников, которые проверяют причину выхода на улицу.

В Краснодарском крае соблюдение карантина будут контролировать казаки
Общество

Проезд транзитного транспорта разрешен, только если нет объездной дороги, поездки на личной машине в другие населенные пункты запрещены. Ограничение не касается государственных служащих и членов мобильных отрядов.

4 апреля Кондратьев сообщил, что власти изменили действие пропусков, теперь всем, у кого есть пропуск на транспорт, не нужно получать дополнительное разрешение на пешеходное передвижение.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: карантин, Кубань, коронавирус
Материалы по теме
В Москве выявили 536 новых пациентов с коронавирусом
Общество
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой из-за коронавируса
Общество
В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter