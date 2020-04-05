На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

Фото: Администрация Краснодарского края

Карантин на Кубани продлен из-за угрозы коронавируса до 12 апреля, об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время обращения к жителям.

Он отметил, что следующая неделя в регионе будет непростой.

«Скорее всего, мы будем больше выявлять инфицированных и, конечно, лечить их», — сказал губернатор. По его словам, медицинские специалисты пришли к выводу, что остановить дальнейшее распространение вируса можно только продлением карантина.

Кондратьев уточнил, что по его поручению 6 апреля будут предложены меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях реализации карантинных мер.