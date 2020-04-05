Пандемия коронавируса , 05 апр, 10:51
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В Москве выявили 536 новых пациентов с коронавирусом
За последние сутки в столице зарегистрировали 536 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 3893 человек. Об этом сообщается на сайте московского Роспотребнадзора.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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