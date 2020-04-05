В России число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 658 человек

Фото: АГН «Москва»

За сутки в России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом в 14 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Два человека погибли, общее количество умерших с подтвержденным коронавирусом выросло до 45 человек.

Наибольшее количество зараженных за сутки — 536 случаев — обнаружили в Москве. Вечером 4 апреля от двухсторонней пневмонии в столице скончались люди 58 и 72 лет, страдавшие также хроническими заболеваниями.

После Москвы больше всего зараженных за сутки выявили в Московской области (45 человек) и в Нижегородской (22 заболевших за сутки). В Санкт-Петербурге суточный прирост составил 20 человек, в Ленинградской и Тульской областях — по 10.

Двух заболевших впервые выявили на Камчатке.