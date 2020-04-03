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ВТБ сообщил о мошенничестве со справками о заражении COVID-19

ВТБ фиксирует действия мошенников, предлагающих «решить любые вопросы с прощением банковских кредитов» и продающих поддельные справки о заболевании коронавирусом. Каникулы позволят отсрочить платежи на срок до полугода
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ВТБ сообщил о новом виде мошенничества — с кредитными каникулами, которые вводятся для пострадавших от коронавируса.

В банке рассказали, что его сотрудники при обработке обращений на предоставление каникул «все чаще сталкиваются с деятельностью мошенников». «Мы фиксируем появление фирм-однодневок, которые обещают решить любые вопросы с прощением банковских кредитов. После получения денежных средств компании «обязуются» провести подробную консультацию клиентов, результатом которой станет освобождение от всех кредитных обязательств», — сказали в пресс-службе ВТБ.

«Другой тип мошенников пользуется тем, что граждане во многих регионах сейчас находятся в самоизоляции и не могут получить документы, подтверждающие их финансовые трудности, у своего работодателя для предоставления в банк», — отмечают в ВТБ. Так, в интернете продаются поддельные справки по форме 2 НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе. «Таким образом они пытаются получить доступ к персональной информации клиентов банка для ее дальнейшего противозаконного использования в своих целях», — считают в ВТБ.

В банке отметили, что «готовы взаимодействовать с правоохранительными органами».

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Финансы

Ранее кредитные каникулы действовали только для ипотечных заемщиков, но из-за распространения коронавирусной инфекции власти предложили ввести каникулы и по другим видам займов. 20 марта ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам реструктурировать задолженность заболевшим коронавирусом клиентам, не начислять штрафы и пени при просрочке, а также не взыскивать с них заложенное имущество.

Затем президент Владимир Путин предложил ввести кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для всех россиян, которые столкнутся со снижением доходов более чем на 30%, потерей работы или выходом на больничный. Госдума 1 апреля приняла соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях, он подразумевает, что заемщик сможет попросить об отсрочке на срок до шести месяцев и после подачи документов у него будет 90 дней, чтобы подтвердить основания для каникул. Претендовать на перенос платежей смогут и предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в отраслях, которые будут определены правительством. ЦБ, в свою очередь, рекомендовал не портить кредитные истории заемщиков, попросивших о каникулах.

Одновременно крупнейшие банки начали принимать заявления клиентов, пообещав рассматривать их в индивидуальном порядке. Это Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, МКБ, «Открытие» и другие.

ВТБ, например, 2 апреля сообщил, что всего получил более 70 тыс. заявлений о предоставлении каникул. 48 тыс. из них по кредитам наличными и 22 тыс. — по ипотеке. В банке уточнили, что предоставляют отсрочку платежа для заемщиков только на основании листка нетрудоспособности или документов, подтверждающих финансовые трудности. В случае выявления подделок услуга кредитных каникул отменяется и клиенту придется выплатить свой долг в полном объеме — вместе со всеми пенями и штрафами, предупредили в банке. Кроме того, будет испорчена кредитная история клиента.

Кредитные каникулы востребованы не только у граждан. Так, Сбербанк отчитывался, что получил более 12 тыс. обращений от заемщиков — юридических лиц на реструктуризацию кредитов. Это заемщики из пострадавших от пандемии вируса отраслей: транспорта, гостиничной и торговой недвижимости, сферы услуг и т.д.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ВТБ, кредиты, мошенничествво
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