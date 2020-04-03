ВТБ сообщил о мошенничестве со справками о заражении COVID-19

ВТБ фиксирует действия мошенников, предлагающих «решить любые вопросы с прощением банковских кредитов» и продающих поддельные справки о заболевании коронавирусом. Каникулы позволят отсрочить платежи на срок до полугода

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ВТБ сообщил о новом виде мошенничества — с кредитными каникулами, которые вводятся для пострадавших от коронавируса.

В банке рассказали, что его сотрудники при обработке обращений на предоставление каникул «все чаще сталкиваются с деятельностью мошенников». «Мы фиксируем появление фирм-однодневок, которые обещают решить любые вопросы с прощением банковских кредитов. После получения денежных средств компании «обязуются» провести подробную консультацию клиентов, результатом которой станет освобождение от всех кредитных обязательств», — сказали в пресс-службе ВТБ.

«Другой тип мошенников пользуется тем, что граждане во многих регионах сейчас находятся в самоизоляции и не могут получить документы, подтверждающие их финансовые трудности, у своего работодателя для предоставления в банк», — отмечают в ВТБ. Так, в интернете продаются поддельные справки по форме 2 НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе. «Таким образом они пытаются получить доступ к персональной информации клиентов банка для ее дальнейшего противозаконного использования в своих целях», — считают в ВТБ.

В банке отметили, что «готовы взаимодействовать с правоохранительными органами».