Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить поправки, разрешающие кредиторам просить у банков отсрочку выплат на полгода, передает пресс-служба Кремля.

Возможность получить кредитные каникулы будет предоставлена как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Последние также получат право просить уменьшения размера платежей.

Соответствующие поправки должна быть подготовлены до 20 апреля.

Это поручение входит в общее число поручений президента по итогам обращения Путина к населению 25 марта в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

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