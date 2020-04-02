Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Фото: Олег Яковлев / РБК

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter верхней палаты.

Согласно документу, заемщики смогут попросить банки об отсрочке, если их доход за предыдущий месяц снизился по сравнению со среднемесячным за предыдущий год на 30% и более.

Позднее правительству предстоит определить, какие отрасли больше всего пострадали в результате эпидемии коронавируса.

Для этого нужно обратиться в банк, который попросит предоставить подтверждающие снижение доходов документы. Их нужно предоставить в течение 90 дней.