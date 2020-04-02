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Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Фото: Олег Яковлев / РБК

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter верхней палаты.

Согласно документу, заемщики смогут попросить банки об отсрочке, если их доход за предыдущий месяц снизился по сравнению со среднемесячным за предыдущий год на 30% и более.

Позднее правительству предстоит определить, какие отрасли больше всего пострадали в результате эпидемии коронавируса.

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Для этого нужно обратиться в банк, который попросит предоставить подтверждающие снижение доходов документы. Их нужно предоставить в течение 90 дней.

Поручение по подготовке этих поправок дал президент России Владимир Путин. Накануне, 1 апреля, его приняла Госдума в третьем чтении.

Из-за эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил период с 28 марта по 5 апреля нерабочим, большинство российских регионов ввели режим самоизоляции для граждан, ограничив их передвижение. Местные власти также обязали закрыть все рестораны, непродовольственные магазины, развлекательные учреждения, вузы и школы. Работу продолжают продуктовые точки, органы федерального и местного самоуправления, аптеки и салоны связи.

Теги: Совет Федерации, кредит, закон
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