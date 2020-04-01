Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон о ЦБ, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон предусматривает каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Заемщик может попросить об отсрочке до шести месяцев, если его доход за предыдущий месяц снизился по сравнению со среднемесячными доходами за минувший год на 30% и более.

Для этого необходимо обратиться в банк, который может потребовать документы, подтверждающие снижение доходов. На предоставление документов у заемщика будет 90 дней с момента обращения.

Кредитные каникулы также могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей, их перечень определит кабмин.