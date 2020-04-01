Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Как работают искусственный интеллект, машинное и глубокое обучение Индустрия 4.0, 15:02  СМИ анонсировали перенос велогонки «Тур де Франс» в Южную Корею Спорт, 14:52 Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским Политика, 14:50 Оперштаб заявил о лечении на дому более 500 москвичей с коронавирусом Общество, 14:47 МСП Банк поддержит бизнес кредитами на зарплату без процентов Пресс-релиз, 14:44 В Кремле ответили на сообщения о просьбе Белоруссии помочь из-за вируса Политика, 14:38 Как мусорная реформа чуть не выбросила на свалку истории мелкие компании Зеленая экономика, 14:33  Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса Общество, 14:32 В Мосгордуме сообщили о результатах тестирования депутатов на коронавирус Общество, 14:26 Минздрав перепрофилирует свои медцентры для борьбы с коронавирусом Общество, 14:22 Еще в двух регионах России ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса Общество, 14:21 В I квартале биткоин подешевел на 13%. Фондовый рынок пострадал больше Крипто, 14:17 Футболисты «Спартака» отказались от 40% зарплаты на время самоизоляции Спорт, 14:13 SMS-коды для езды в карантин. Инструкция, как пользоваться Авто, 14:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон о ЦБ, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон предусматривает каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Заемщик может попросить об отсрочке до шести месяцев, если его доход за предыдущий месяц снизился по сравнению со среднемесячными доходами за минувший год на 30% и более.

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Финансы

Для этого необходимо обратиться в банк, который может потребовать документы, подтверждающие снижение доходов. На предоставление документов у заемщика будет 90 дней с момента обращения.

Кредитные каникулы также могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей, их перечень определит кабмин.

Соответствующие поправки в законодательство ранее поручил подготовить президент России Владимир Путин. Этот пункт содержался в перечне поручений главы государства по итогам обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, 1 апреля Госдума приняла закон, касающийся акционерных обществ, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.  Согласно ему, годовые собрания акционеров в текущем году можно провести в срок до 1 октября. Также документом устанавливается новый максимальный срок раскрытия годовой финансовой отчетности за 2019 год: он увеличивается до 210 дней после окончания отчетного года.

Теги: Госдума, кредит, закон, коронавирус
Материалы по теме
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Финансы
Правительство и банки определили отрасли с правом на кредитные каникулы
Экономика
ВТБ сообщил о 13 тыс. обращений от клиентов по реструктуризации кредитов
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter