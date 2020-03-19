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В Домодедово допустили частичное закрытие галереи международных вылетов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московский аэропорт Домодедово работает над частичным закрытием галереи международных вылетов на фоне ситуации с новым коронавирусом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Прорабатывается схема частичного закрытия галереи международных вылетов», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что из-за коронавируса Домодедово столкнулся с сокращением полетной программы, давление на экономику усилила негативная ситуация на валютном рынке. «Компания разработала комплекс мер, направленных на оптимизацию затрат и сохранение рабочих мест в условиях финансового кризиса в авиаотрасли», — отметили в пресс-службе. Аэропорт рассматривает переход к неполной занятости и формирование сменных графиков, которые будут составлены на основе фактических объемов перевозок.

В свою очередь, аэропорт Внуково разрабатывает план антикризисного управления, включающий сокращение расходов, рассказали РБК в пресс-службе аэропорта. В воздушной гавани отметили, что из-за ситуации в авиационной отрасли, связанной с мерами по предотвращению распространения коронавируса, ожидается снижение прибыли.

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По данным аэропорта Внуково, с 1-го по 18 марта зафиксировано снижение пассажиропотока на 42 тыс. человек, или на 4,6%, по сравнению с показателями 2019 года.

Помимо этого руководство аэропорта Внуково решило отправить работников, не задействованных на производстве, на удаленную работу. В пресс-службе отметили, что тем, кто захотел уйти в оплачиваемый отпуск, пошли навстречу.

Россия ограничила пассажирские авиаперевозки в страны Евросоюза с 16 марта из-за ситуации с новым типом коронавируса. Самолеты могут летать только в некоторые столицы европейских стран из терминала F московского аэропорта Шереметьево.

С 20 марта в России вступят в силу ограничения на перелеты в США, ОАЭ и Великобританию. Исключения будут сделаны только для некоторых рейсов, которые также будут осуществляться через Шереметьево.

Теги: аэропорт Домодедово, коронавирус, аэропорт Внуково
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