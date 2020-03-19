В Домодедово допустили частичное закрытие галереи международных вылетов

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Московский аэропорт Домодедово работает над частичным закрытием галереи международных вылетов на фоне ситуации с новым коронавирусом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Прорабатывается схема частичного закрытия галереи международных вылетов», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что из-за коронавируса Домодедово столкнулся с сокращением полетной программы, давление на экономику усилила негативная ситуация на валютном рынке. «Компания разработала комплекс мер, направленных на оптимизацию затрат и сохранение рабочих мест в условиях финансового кризиса в авиаотрасли», — отметили в пресс-службе. Аэропорт рассматривает переход к неполной занятости и формирование сменных графиков, которые будут составлены на основе фактических объемов перевозок.

В свою очередь, аэропорт Внуково разрабатывает план антикризисного управления, включающий сокращение расходов, рассказали РБК в пресс-службе аэропорта. В воздушной гавани отметили, что из-за ситуации в авиационной отрасли, связанной с мерами по предотвращению распространения коронавируса, ожидается снижение прибыли.