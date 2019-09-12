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Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу

Президент Чехии Милош Земан заявил, что ситуация с переносом памятника советскому маршалу Коневу является позором для страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала TV Barrandov.

Чешский лидер резко раскритиковал решение властей столичного района Прага-6 переместить расположенный на его территории памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

«Это (решение переместить памятник Коневу) позор для нас», — заявил Земан (цитата по ТАСС), добавив, что Конев является символом воинов Красной Армии, погибших при освобождении Чехословакии. Президент также назвал старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа, выступившего с инициативой переноса памятника, «человеком, у которого отсутствует стабильность во взглядах».

Общество
Власти Праги одобрили перенос памятника советскому маршалу Коневу в музей

12 сентября совет района Прага-6 одобрил решение о переносе монумента Коневу с площади Интербригады в один из музеев. Согласно решению, на его месте будет установлен мемориал освобождению Праги. Место переноса памятника советскому маршалу пока не определено.

В ночь с 21 на 22 августа монумент Коневу осквернили вандалы. Неизвестные нанесли на памятнику надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дату — «1968». Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника, временного поверенного в делах Чехии вызвали в российский МИД, где ему заявили протест. Монумент также подвергался атаке осенью 2017 и в мае 2018 года.

Теги: Чехия, памятник, Милош Земан
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