Компартия Чехии выступила за сохранение памятника маршалу Коневу в Праге

Коммунистическая партия Чехии и Моравии попросила правительство, Минобороны и МИД страны сохранить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщается на сайте партии.

По мнению партии, совет городского округа Прага-6 развернул «активную антироссийскую и антикоммунистическую кампанию» вокруг размещения статуи маршала Конева на площади Интербригады.

«Этот шаг вписывается в другие действия, направленные против объективного взгляда на нашу историю, особенно касающуюся времен Второй мировой войны и освобождения Чехословакии и столицы Праги», — говорится в заявлении.

Ранее, 12 сентября, совет района Прага-6 одобрил перенос монумента Коневу с площади Интербригады в один из музеев. Власти города намерены установить на его месте монумент освобождению Праги от нацизма в 1945 году. Место переноса памятника маршалу пока не определено.