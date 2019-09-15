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Компартия Чехии выступила за сохранение памятника маршалу Коневу в Праге

Коммунистическая партия Чехии и Моравии попросила правительство, Минобороны и МИД страны сохранить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщается на сайте партии.

По мнению партии, совет городского округа Прага-6 развернул «активную антироссийскую и антикоммунистическую кампанию» вокруг размещения статуи маршала Конева на площади Интербригады. 

«Этот шаг вписывается в другие действия, направленные против объективного взгляда на нашу историю, особенно касающуюся времен Второй мировой войны и освобождения Чехословакии и столицы Праги», — говорится в заявлении. 

Ранее, 12 сентября, совет района Прага-6 одобрил перенос монумента Коневу с площади Интербригады в один из музеев. Власти города намерены установить на его месте монумент освобождению Праги от нацизма в 1945 году. Место переноса памятника маршалу пока не определено.  

Политика
Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу

Президент Чехии Милош Земан заявил, что ситуация с переносом памятника советскому маршалу Коневу является позором для страны. Он также назвал старосту Праги-6 Ондржея Коларжа «человеком с отсутствием стабильности во взглядах».

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что большинство пражан выступают против переноса памятника маршалу Коневу. «Памятник Коневу, войска которого освободили 90% Чехословакии, изготовлен чешскими скульпторами на деньги, собранные пражанами», — отметил он (цитата по ТАСС).  

В ночь с 21 на 22 августа неизвестные нанесли на памятник Коневу надпись: «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дату — «1968». Посольство России в Праге осудило осквернение памятника. Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД.  

Теги: маршал, СССР, Чехия, Прага
Материалы по теме
Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
Политика
Власти Праги одобрили перенос памятника советскому маршалу Коневу в музей
Общество
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