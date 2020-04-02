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В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тысячи человек

Фото: Spencer Platt / Getty Images

За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

По его информации , к утру 2 апреля (по московскому времени) в целом в Соединенных Штатах от коронавируса умерли 5 119 человек. Утром 1 апреля сообщалось, что число жертв коронавируса насчитывало 3,9 тыс. человек. Как отмечает BBC, 1,2 тыс. умерших за сутки — рекордное количество за такой промежуток времени.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Эксперты Белого дома заявили, что из-за коронавируса могут погибнуть 2,2 млн человек. По их словам, такой сценарий возможен, если для борьбы с инфекцией ничего не будет сделано, а граждане не будут соблюдать ограничения, введенные властями. Более вероятной эксперты посчитали смертность на уровне 100–240 тыс. человек.

В США, по данным Университета Джона Хопкинса, зафиксировано 216,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Таким образом, страна занимает первое место по количеству зараженных в мире. Следом за ней идут Италия (110,5 тыс.), Испания (104 тыс.) и Китай (82 тыс.).

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Теги: США, жертвы, коронавирус
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