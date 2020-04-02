В постпредстве России допустили отправку новой партии гумпомощи в США

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский допустил возможную отправку для США новой партии гуманитарной помощи в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает ТАСС.

«Мне пока это не известно, но я думаю, что нельзя исключать», — заявил Полянский, отвечая на вопрос о том, намерена ли Москва оказывать содействие в помощи американской стороне. Он отметил, что по большей части на самолете в США доставили средства индивидуальной защиты, которых не хватает в Нью-Йорке.

31 марта президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сообщил, что Россия направила американской стороне партию гуманитарной помощи для оказания борьбы с коронавирусной инфекцией. По словам Трампа, «некоторые вещи» для борьбы с коронавирусом также отправил Китай.

Глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, комментируя отправку помощи, заявила, что Россия и США не раз предоставляли друг другу гуманитарную помощь в кризисные времена в прошлом и продолжат делать это в будущем.