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Reuters узнал об исчерпании в США запаса средств индивидуальной защиты

Фото: Samuel Corum / Getty Images

В США из-за борьбы с распространением коронавирусной инфекции почти исчерпали средства индивидуальной защиты, которые хранились стратегическом резерве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в Министерстве внутренней безопасности страны.

По словам одного из собеседников агентства, в резерве почти закончились запасы медицинских масок, респираторов, перчаток и халатов.

По данным Reuters, Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) взяло под свой контроль управление запасами и распределение поставок средств индивидуальной защиты между штатами.

Штаты в течение последних недель призывали федеральное правительство выделить большее количество защитных средств для больниц, отмечает агентство. Так, губернатор Коннектикута Нед Ламонт заявил 31 марта об исчерпании запасов, назвав это «тревожным» событием.

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В то же время президент страны Дональд Трамп во время конференции в Белом доме опроверг сообщения о дефиците средств индивидуальной защиты. По его словам, все средства доставляются от производителей не в резервный фонд, а непосредственно в больницы, где особенно в них нуждаются, так как это более эффективный способ.

Пресс-секретарь FEMA Лиззи Литцоу сообщила агентству, что агентство знало о том, что запасов резерва не хватит на то, чтобы покрыть все нужды штатов, и отметила, что правительство прикладывает все усилия для поиска поставщиков. Reuters также указывает, что на прошлой неделе конгресс США принял законопроект, который предусматривает $16 млрд для наращивания стратегических запасов.

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США лидируют по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По последним данным, в США умерли 4 тыс. человек, у которых был выявлен коронавирус. Общее число заболевших в стране достигло 189 624.

Ранее стало известно, что российский самолет, на борту которого находится медицинское оборудование и маски, вылетел в США в рамках помощи в борьбе с коронавирусом.

Теги: США, дефицит, маски, средства индивидуальной защиты
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