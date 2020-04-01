Reuters узнал об исчерпании в США запаса средств индивидуальной защиты

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В США из-за борьбы с распространением коронавирусной инфекции почти исчерпали средства индивидуальной защиты, которые хранились стратегическом резерве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в Министерстве внутренней безопасности страны.

По словам одного из собеседников агентства, в резерве почти закончились запасы медицинских масок, респираторов, перчаток и халатов.

По данным Reuters, Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) взяло под свой контроль управление запасами и распределение поставок средств индивидуальной защиты между штатами.

Штаты в течение последних недель призывали федеральное правительство выделить большее количество защитных средств для больниц, отмечает агентство. Так, губернатор Коннектикута Нед Ламонт заявил 31 марта об исчерпании запасов, назвав это «тревожным» событием.