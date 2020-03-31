Кремль заявил о признательности Трампа за помощь в борьбе с вирусом в США

По словам Дмитрия Пескова, с американской стороны были люди, которые не способствовали оперативному решению технических вопросов по доставке гуманитарной помощи из России

Дональд Трамп (Фото: Patrick Semansky / AP)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава США Дональд Трамп «с признательностью» принял предложение Москвы направить в его страну помощь гуманитарного характера, сообщает ТАСС.

По его словам, самолет с медицинской техникой и средствами защиты вылетит в Соединенные Штаты до конца дня.

Песков указал, что помощь Трампу Путин предложил во время телефонного разговора на фоне эпидемиологической ситуации в США.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что в Москве рассчитывают на взаимность — в случае необходимости — со стороны Вашингтона, когда наберут обороты американские производители медицинского оборудования и материалов. В качестве примера он привел сотрудничество России и Китая. «Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет», — сказал Песков.