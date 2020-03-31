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Кремль заявил о признательности Трампа за помощь в борьбе с вирусом в США

По словам Дмитрия Пескова, с американской стороны были люди, которые не способствовали оперативному решению технических вопросов по доставке гуманитарной помощи из России
Дональд Трамп (Фото: Patrick Semansky / AP)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава США Дональд Трамп «с признательностью» принял предложение Москвы направить в его страну помощь гуманитарного характера, сообщает ТАСС.

Строительство госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка. Фоторепортаж
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По его словам, самолет с медицинской техникой и средствами защиты вылетит в Соединенные Штаты до конца дня.

Песков указал, что помощь Трампу Путин предложил во время телефонного разговора на фоне эпидемиологической ситуации в США.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что в Москве рассчитывают на взаимность — в случае необходимости — со стороны Вашингтона, когда наберут обороты американские производители медицинского оборудования и материалов. В качестве примера он привел сотрудничество России и Китая. «Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента России добавил, что у него сложилось впечатление, что «некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов».

Вечером 30 марта Трамп рассказал о том, что Россия прислала США «очень-очень большой самолет» с гуманитарной помощью. «Это очень мило», — отметил глава государства.

Также накануне состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, в котором стороны обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Кремле разговор охарактеризовали как продолжительный, указав, что он произошел по инициативе американской стороны.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте в мире по числу инфицированных и на третьем месте по количеству умерших.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дмитрий Песков, коронавирус, Дональд Трамп
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