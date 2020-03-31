Трамп сообщил о присланном Россией самолете с оборудованием из-за вируса

По словам американского президента, Москва отправила «очень-очень» большой самолет, что было «крайне мило». Ранее 30 марта Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили проблему распространения коронавируса в телефонном разговоре

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Россия направила в страну самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее заявления Трамп сделал на брифинге в Белом доме, ролик выступления размещен на YouTube-канале NBC News.

«Россия прислала нам очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием. Это очень мило», — сказал он. По словам Трампа «некоторые вещи» для борьбы с коронавирусом также отправил Китай.

«У нас отличные отношения со многими странами», — отметил Трамп, указав, что был приятно удивлен получить помощь от многих иностранных партнеров.

Ранее 30 марта состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, в котором стороны обсудили по меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Кремле разговор охарактеризовали как продолжительный, указав, что он произошел по инициативе американской стороны. Кроме того, лидеры обсудили мировые цены на нефть и условились о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики.