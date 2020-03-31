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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп сообщил о присланном Россией самолете с оборудованием из-за вируса

По словам американского президента, Москва отправила «очень-очень» большой самолет, что было «крайне мило». Ранее 30 марта Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили проблему распространения коронавируса в телефонном разговоре
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Россия направила в страну самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее заявления Трамп сделал на брифинге в Белом доме, ролик выступления размещен на YouTube-канале NBC News.

«Россия прислала нам очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием. Это очень мило», — сказал он. По словам Трампа «некоторые вещи» для борьбы с коронавирусом также отправил Китай.

«У нас отличные отношения со многими странами», — отметил Трамп, указав, что был приятно удивлен получить помощь от многих иностранных партнеров.

Путин и Трамп по телефону обсудили коронавирус и цены на нефть
Политика

Ранее 30 марта состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, в котором стороны обсудили по меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Кремле разговор охарактеризовали как продолжительный, указав, что он произошел по инициативе американской стороны. Кроме того, лидеры обсудили мировые цены на нефть и условились о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 марта
Общество

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, США являются лидером по числу подтвержденных случаев коронавируса: в стране выявили более 156,9 тыс. зараженных. В России зафиксировали  1836 случаев заболевания.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Анастасия Батманова
Теги: США, Самолет, Доналд Трамп
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