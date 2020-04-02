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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп допустил отмену авиарейсов в охваченные коронавирусом районы США

Дональд Трамп (Фото: Sarah Silbiger / Getty Images)

Администрация США изучает возможность отмены некоторых внутренних рейсов в неблагополучные по вирусу части страны из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил на брифинге президент США Дональд Трамп, передает The Hill.

По его словам, речь идет об авиасообщении с теми районами страны, где зафиксированы крупные очаги заболевания.

«Конечно, мы изучаем эту возможность. Но, сделав это, вы тем самым по-настоящему подавляете такую невероятно необходимую отрасль», — сказал Трамп. «Некоторые из этих рейсов мне не нравились с самого начала, но закрывать все до единого рейсы всех авиалиний — это очень жесткое решение. Но мы думаем относительно очагов», — добавил американский лидер.

13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса из Китая. Затем он закрыл границы для въезжающих из Европы иностранных граждан. Исключением стала Великобритания, однако впоследствии въезд подданных Соединенного Королевства и Ирландии в США был также запрещен.

Кроме того, в США рекомендовали отменить или перенести все массовые мероприятия с участием 50 человек и более, жителей страны призывают оставаться в самоизоляции.

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По данным последним данным Университета Джона Хопкинса, за минувшие сутки в США от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек. Таким образом, общее число погибших в стране от вируса достигло 5119 человек. США по-прежнему занимают первое место в списке стран по числу граждан, зараженных коронавирусом. Далее следуют Италия (110,5 тыс.), затем Испания (104 тыс.) и Китай (82 тыс.).

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: США, отмена рейсов, коронавирус, Дональд Трамп
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