Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

По данным специальной группы по координации мер борьбы с вирусом при администрации президента, смертность в США может составить от 100 до 240 тыс. человек

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Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.

«Я хочу, чтобы каждый американец приготовился к тяжелым дням, которые нас ожидают. Мы пройдем через очень тяжелые две недели», — сказал президент. Позже он сообщил, что этот период может увеличиться до трех недель.

Он также назвал ситуацию с коронавирусом тяжелым испытанием, отличающимся от всех, с которыми США сталкивались до этого. Однако, президент США сообщил, что надеется на то, что в скором времени американцы «увидят свет в конце тоннеля».

По оценкам группы координации мер по борьбе с вирусом при администрации президента, в которую входят медики, смертность в США может составить от 100 до 240 тыс. человек. Эти данные были также представлены во время брифинга. По сообщению CNN, это первый раз, когда власти делают официальные прогнозы по количеству смертей от коронавируса в США.

При этом эксперты, входящие в группу, предупредили, что если жители США не будут соблюдать рекомендаций властей по ограничению социальных контактов, то эта цифра может вырасти. «Нет магической вакцины. Это только поведение людей [которое поможет справиться с вирусом]», — сказала Дебора Биркс, координатор группы (цитата по The New York Times).