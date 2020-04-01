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Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

По данным специальной группы по координации мер борьбы с вирусом при администрации президента, смертность в США может составить от 100 до 240 тыс. человек
Фото: Tom Brenner / Reuters

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.

«Я хочу, чтобы каждый американец приготовился к тяжелым дням, которые нас ожидают. Мы пройдем через очень тяжелые две недели», — сказал президент. Позже он сообщил, что этот период может увеличиться до трех недель.

Он также назвал ситуацию с коронавирусом тяжелым испытанием, отличающимся от всех, с которыми США сталкивались до этого. Однако, президент США сообщил, что надеется на то, что в скором времени американцы «увидят свет в конце тоннеля».

По оценкам группы координации мер по борьбе с вирусом при администрации президента, в которую входят медики, смертность в США может составить от 100 до 240 тыс. человек. Эти данные были также представлены во время брифинга. По сообщению CNN, это первый раз, когда власти делают официальные прогнозы по количеству смертей от коронавируса в США.

При этом эксперты, входящие в группу, предупредили, что если жители США не будут соблюдать рекомендаций властей по ограничению социальных контактов, то эта цифра может вырасти. «Нет магической вакцины. Это только поведение людей [которое поможет справиться с вирусом]», — сказала Дебора Биркс, координатор группы (цитата по The New York Times).

Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США
Общество

Тем не менее, директор Национального института аллергий и инфекционных болезней Энтони Фаучи предупредил, что в ближайшие несколько дней смертность от вируса в США будет увеличиваться.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в США с начала пандемии умерли 2398 человек. За последние сутки в стране скончались 286 человек. Всего в стране зафиксировано 140 640 случаев заражения.

В воскресенье 29 марта Дональд Трамп продлил ранее введенные меры по борьбе с коронавирусом. Они будут действовать до 30 апреля. Власти рекомендовали гражданам перейти на работу из дома, не покидать место проживания без необходимости, заказывать доставку еды и минимизировать или исключить социальные контакты. Трамп заявлял о том, что власти «в действительности приостановили [работу бизнеса], чтобы избавиться от невидимого врага».

Также в воскресенье президент предположил, что пик смертности в стране может наступить через две недели. Он сообщил, что, по его ожиданиям, в начале июня США вступят на путь восстановления после пандемии.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Дональд Трамп
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