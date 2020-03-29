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Пандемия коронавируса ,  
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Песков опроверг сообщения о своем переходе на удаленную работу

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг свой перевод на удаленную работу, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Меня никуда не переводили», — сказал Песков.

Ранее на сайте «Вести.ру» появилось сообщение, что пресс-секретарь впервые дал интервью телеканалу «России-1» дистанционно, для эфира программы «Москва. Кремль. Путин». Журналисты заявили, что во время разговора Песков находился в своем рабочем кабинете, а сотрудник телеканала Павел Зарубин у себя дома.

«На столе пресс-секретаря помимо записной книжки, смартфона и семейных фотографий можно было увидеть также бесконтактный градусник, бутылку с антисептиком и желтую папку с материалами по COVID-19», — говорилось в сообщении.

Пресс-секретарь уточнил, что общался с журналистами «России-1» удаленно в целях предосторожности, а следующий рабочий день проведет в обычном режиме.

Материал дополняется.

Теги: Кремль, Дмитрий Песков, коронавирус, удаленная работа
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