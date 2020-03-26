«Двадцатка» согласовала меры по борьбе с пандемией

По инициативе Саудовской Аравии прошел первый в истории виртуальный саммит «двадцатки». Крупнейшие экономики мира пообещали обеспечить доставку необходимых медицинских препаратов и делиться всеми необходимыми данными

Владимир Путин во время участия в саммите лидеров «Большой двадцатки» по коронавирусу (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

По инициативе председательствующей в «Группе двадцати» Саудовской Аравии в четверг, 26 марта, состоялся первый саммит лидеров двадцати крупнейших экономик мира в формате видеоконференции.

Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в Twitter написал, что цель обсуждения — объединить усилия и найти глобальный ответ на разворачивающуюся пандемию нового коронавируса.

Владимир Путин в своем выступлении предупредил, что «текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию». По оценке России, ключевой риск — это долгосрочная безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года.