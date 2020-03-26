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Пандемия коронавируса ,  
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«Двадцатка» согласовала меры по борьбе с пандемией

По инициативе Саудовской Аравии прошел первый в истории виртуальный саммит «двадцатки». Крупнейшие экономики мира пообещали обеспечить доставку необходимых медицинских препаратов и делиться всеми необходимыми данными
Владимир Путин во время участия в саммите лидеров «Большой двадцатки» по коронавирусу (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

По инициативе председательствующей в «Группе двадцати» Саудовской Аравии в четверг, 26 марта, состоялся первый саммит лидеров двадцати крупнейших экономик мира в формате видеоконференции.

Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в Twitter написал, что цель обсуждения — объединить усилия и найти глобальный ответ на разворачивающуюся пандемию нового коронавируса.

Владимир Путин в своем выступлении предупредил, что «текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию». По оценке России, ключевой риск — это долгосрочная безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года.

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По итогам продлившегося около двух часов обсуждения лидеры приняли итоговое заявление. В нем они подтвердили готовность сделать все необходимое для восстановления доверия и сохранения финансовой стабильности в мире, минимизировать сбои в торговле и глобальных цепочках поставок, предоставить помощь всем странам, нуждающимся в ней, координировать меры в финансовой сфере и сфере здравоохранения.

Страны также условились предоставлять точную информацию по заболеванию, обмениваться эпидемиологическими и клиническими данными, делиться материалами, необходимыми для исследований. Участники признали важность ответственного информирования общественности во время пандемии. Лидеры государств поручили министерствам здравоохранения встретиться в случае необходимости для обмена передовым национальным опытом и для разработки комплекса неотложных действий G20 по совместной борьбе с пандемией. Встреча министров здравоохранения должна состояться в апреле.

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Для поддержания мировой финансовой стабильности лидеры договорились продолжать крупномасштабную финансовую помощь. Они сообщили, что страны объединения уже выделяют $5 трлн на меры, необходимые для противодействия негативному влиянию пандемии на мировую экономику. Министрам финансов и руководителям центральных банков «Двадцатки» лидеры поручили вести координацию и разработать план действий в ответ на COVID-19.

Лидеры также пообещали обеспечить беспрепятственные поставки через границы необходимых медицинских товаров, жизненно необходимых товаров сельского хозяйства.

Наблюдать за саммитом могли только лидеры и их помощники, журналисты такой возможности не получили. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите из своей резиденции в Ново-Огарево, с ним вместе в кабинете находились шерпа России в организации Светлана Лукаш и министр финансов Антон Силуанов.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Полина Химшиашвили
Теги: G20, Саудовская Аравия, коронавирус, Владимир Путин
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