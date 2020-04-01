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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина

Следственные органы завели уголовное дело в отношении двоих человек по подозрению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) по Северо-Западу.

По данным ведомства, речь идет о 32-летней женщине и 36-летнем мужчине, которые контактировали с лицами, зараженными коронавирусом, однако не соблюдали режим самоизоляции. В отношении них завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических норм). Обоих задержали на вокзалах в Санкт-Петербурге. Женщину поместят на карантин в Петрозаводске, куда она собиралась отправиться, а мужчину — в пансионат «Заря», переоборудованный под обсерватор.

На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье завели в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», куда его поместили на карантин из-за коронавируса. Мужчина выбрался из запертого номера через окно и спустился с четвертого этажа.

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31 марта Госдума приняла пакет законопроектов, предусматривающих меры по урегулированию ситуации с коронавирусом в России. Максимальный штраф за нарушение карантина для граждан достигает 300 тыс. руб., а за фейки — 700 тыс. руб. Юрлица, включая СМИ, могут быть наказаны за фейки штрафами до 10 млн руб. Также ввели уголовные наказания за нарушения.

Теги: Санкт-Петербург, уголовное дело, коронавирус
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