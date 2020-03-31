В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек

Это самый большой рост числа инфицированных в стране за все время. По сравнению с предыдущим днем случаев заражений стало больше на 198, или почти на две трети

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

За предыдущие сутки в России выявлено заражение коронавирусной инфекцией сразу 500 человек, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Таким образом, скорость распространения COVID-19 установила новый рекорд: по сравнению с предыдущим максимумом (302) число новых заражений выросло на две трети.

Подавляющее большинство зараженных — 387 — выявлено в Москве. Еще 113 новых больных выявлены в 23 регионах России:

48 — в Санкт-Петербурге;

по 9 — в Дагестане и Свердловской области;

по 6 — в Мурманской области и Бурятии;

по 5 — в Татарстане и Пензенской области;

по 3 — в Ленинградской и Ростовской областях;

по 2 — в Астраханской, Воронежской и Тюменской областях, Башкирии и Приморском крае;

по 1 — в Иркутской, Костромской, Магаданской, Нижегородской и Самарской областях, Калмыкии, Крыму, а также в Алтайском и Хабаровском краях.

Общее число случаев заражения COVID-19 в России выросло до 2337, больные коронавирусной инфекцией выявлены в 73 из 85 регионов страны. При этом больше всего их приходится на Москву — 1613.