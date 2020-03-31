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В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек

Это самый большой рост числа инфицированных в стране за все время. По сравнению с предыдущим днем случаев заражений стало больше на 198, или почти на две трети
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

За предыдущие сутки в России выявлено заражение коронавирусной инфекцией сразу 500 человек, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Таким образом, скорость распространения COVID-19 установила новый рекорд: по сравнению с предыдущим максимумом (302) число новых заражений выросло на две трети.

Подавляющее большинство зараженных — 387 — выявлено в Москве. Еще 113 новых больных выявлены в 23 регионах России:

  • 48 — в Санкт-Петербурге;
  • по 9 — в Дагестане и Свердловской области;
  • по 6 — в Мурманской области и Бурятии;
  • по 5 — в Татарстане и Пензенской области;
  • по 3 — в Ленинградской и Ростовской областях;
  • по 2 — в Астраханской, Воронежской и Тюменской областях, Башкирии и Приморском крае;
  • по 1 — в Иркутской, Костромской, Магаданской, Нижегородской и Самарской областях, Калмыкии, Крыму, а также в Алтайском и Хабаровском краях.

Общее число случаев заражения COVID-19 в России выросло до 2337, больные коронавирусной инфекцией выявлены в 73 из 85 регионов страны. При этом больше всего их приходится на Москву — 1613.

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По данным властей столицы, 35% вновь заразившихся COVID-19 жителей — лица 18–40 лет, еще 5% — несовершеннолетние. Оставшиеся 60% — это пациенты старше 65 лет (20%) и лица 40–65 лет (40%).

В оперативном штабе столицы особо отметили, что из 387 вновь выявленных больных COVID-19 только 10% в последние две недели посещали Европу.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус
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