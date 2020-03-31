В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек
За предыдущие сутки в России выявлено заражение коронавирусной инфекцией сразу 500 человек, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Таким образом, скорость распространения COVID-19 установила новый рекорд: по сравнению с предыдущим максимумом (302) число новых заражений выросло на две трети.
Подавляющее большинство зараженных — 387 — выявлено в Москве. Еще 113 новых больных выявлены в 23 регионах России:
- 48 — в Санкт-Петербурге;
- по 9 — в Дагестане и Свердловской области;
- по 6 — в Мурманской области и Бурятии;
- по 5 — в Татарстане и Пензенской области;
- по 3 — в Ленинградской и Ростовской областях;
- по 2 — в Астраханской, Воронежской и Тюменской областях, Башкирии и Приморском крае;
- по 1 — в Иркутской, Костромской, Магаданской, Нижегородской и Самарской областях, Калмыкии, Крыму, а также в Алтайском и Хабаровском краях.
Общее число случаев заражения COVID-19 в России выросло до 2337, больные коронавирусной инфекцией выявлены в 73 из 85 регионов страны. При этом больше всего их приходится на Москву — 1613.