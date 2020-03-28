Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 00:03
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов Бизнес, 20:53 В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина Общество, 20:48 Призер Олимпийских игр заразился коронавирусной инфекцией Спорт, 20:44 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта Общество, 20:42 Путин сменил главу управления Кремля по развитию ИТ и связи Общество, 20:03 БАТЭ впервые в истории проиграл два матча на старте чемпионата Белорусси Спорт, 19:42 Кабмин выделил ₽1,5 млрд авиакомпаниям для вывоза россиян из-за вируса Бизнес, 19:39 Глава Минздрава назвал альтернативу нетканым медицинским маскам Общество, 19:07 МВД Москвы будет выдавать паспорта «только в исключительных случаях» Общество, 18:54 Минспорт закрыл все тренировочные базы из-за коронавируса Спорт, 18:43 СМИ узнали о планах РПЛ возобновить сезон в июле Спорт, 18:28 В Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади 700 кв. м Общество, 18:11 В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса Общество, 17:51 Главного тренера сборной Уругвая по футболу уволили из-за пандемии Спорт, 17:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина

Фото: Андрей Любимов / РБК

Полицейские задержали мужчину, сбежавшего из пансионата «Заря» в поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга, где он должен был соблюдать изоляцию после возвращения из-за границы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Речь идет о 32-летнем жителе города, который покинул пансионат вечером 27 марта, уточнили в ведомстве.

«В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали беглеца в съемной квартире на улице Покрышева в Приморском районе Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении. Уточняется, что задержанного отправили обратно в пансионат на машине скорой помощи.

По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Это не первый раз, когда пациенты сбегают из-под карантина по коронавирусу. Так, в феврале из Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге самовольно ушла женщина, которая должна была пройти 14-дневный карантин после возвращения из Китая.Кроме того, пациенты сбегали из-под карантина из больницы в подмосковной Коммунарке и Мурманске.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта
Общество

19 марта депутаты от партии «Единая Россия» сообщили о разработке законопроекта для введения уголовной ответственности за побег пациентов с коронавирусом.Заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев говорил, что уголовное дело за побег может быть возбуждено по закону и сейчас в случае последующего заражения других людей, но отследить это сложно. В качестве наказания нарушителей рассматриваются крупные штрафы, исправительные работы, а также запрет нa занятие руководящих должностей нa определенный период, указывал Исаев.

Теги: Санкт-Петербург, изоляция, карантин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter