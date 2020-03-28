В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина

Фото: Андрей Любимов / РБК

Полицейские задержали мужчину, сбежавшего из пансионата «Заря» в поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга, где он должен был соблюдать изоляцию после возвращения из-за границы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Речь идет о 32-летнем жителе города, который покинул пансионат вечером 27 марта, уточнили в ведомстве.

«В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали беглеца в съемной квартире на улице Покрышева в Приморском районе Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении. Уточняется, что задержанного отправили обратно в пансионат на машине скорой помощи.

По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.