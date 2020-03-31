В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять пациентов, у которых был выявлен коронавирус, сообщает оперативный штаб по противодействию инфекции в Москве в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, утверждает оперштаб. Все умершие были пожилыми людьми, самому молодому был 61 год, самому пожилому — 74 года. Четверо из них были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Все пациенты имели сопутствующие заболевания, в том числе кардиосклероз, гипертоническую болезнь и сахарный диабет.

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