Пандемия коронавируса , 31 мар, 23:31
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В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять пациентов, у которых был выявлен коронавирус, сообщает оперативный штаб по противодействию инфекции в Москве в своем Telegram-канале.
У всех пациентов была подтверждена пневмония, утверждает оперштаб. Все умершие были пожилыми людьми, самому молодому был 61 год, самому пожилому — 74 года. Четверо из них были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Все пациенты имели сопутствующие заболевания, в том числе кардиосклероз, гипертоническую болезнь и сахарный диабет.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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