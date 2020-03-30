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В Иркутской области задержали распространительницу фейков о коронавирусе

Фото: РИА Новости

Полиция в Иркутской области задержала распространительницу фейков о коронавирусе, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД по области.

«В одном из чатов социальной сети «ВКонтакте» распространялось аудиосообщение о том, что количество зараженных граждан в Иркутске и Ангарске превысило 35 человек», — указывает полиция. После проверки оказалось, что его автором является 20-летняя студентка, жительница Усольского района области.

Девушка дала признательные показания и принесла извинения перед пользователям сети «Интернет». Полиция также завела в отношении нее дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). Максимальное наказание по ней — штраф до 100 тыс. руб.

Материал дополняется

Теги: полиция, Иркутская область, коронавирус, фейковые новости
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