В МВД опровергли введение комендантского часа в Подмосковье

В отношении сотрудников полиции, распространивших недостоверную информацию, проводится проверка. Ранее в Москве и Подмосковье ввели всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса

Комендантский час в Московской области не будет вводиться в качестве мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«В Московской области комендантский час не вводился. В отношении сотрудников полиции, которую доносили информацию, несоответствующую действительности, назначена проверка», — сказала она.

29 марта в Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Они распространяются на граждан всех возрастов. Согласно введенным мерам, дом смогут покинуть в случае необходимости похода за продуктами и лекарствами. При этом необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м от других людей. Аналогичные меры также ввели и столичные власти. Исключение коснется лишь тех, кто нуждается в срочной медицинской помощи или направляется на работу. Также гражданам разрешили выгуливать домашних животных и выносить мусор.

Граждане, потерявшие работу из-за коронавируса в Подмосковье, получат денежную компенсацию в размере 15 тыс. руб. В Москве сумма выплат составит 19,5 тыс. руб.