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В МВД опровергли введение комендантского часа в Подмосковье

В отношении сотрудников полиции, распространивших недостоверную информацию, проводится проверка. Ранее в Москве и Подмосковье ввели всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса

Комендантский час в Московской области не будет вводиться в качестве мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«В Московской области комендантский час не вводился. В отношении сотрудников полиции, которую доносили информацию, несоответствующую действительности, назначена проверка», — сказала она.

29 марта в Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Они распространяются на граждан всех возрастов. Согласно введенным мерам, дом смогут покинуть в случае необходимости похода за продуктами и лекарствами. При этом необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м от других людей. Аналогичные меры также ввели и столичные власти. Исключение коснется лишь тех, кто нуждается в срочной медицинской помощи или направляется на работу. Также гражданам разрешили выгуливать домашних животных и выносить мусор.

Граждане, потерявшие работу из-за коронавируса в Подмосковье, получат денежную компенсацию в размере 15 тыс. руб. В Москве сумма выплат составит 19,5 тыс. руб.

Безработные в Подмосковье начнут получать компенсацию из-за коронавируса
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Согласно указу президента России Владимира Путина неделя в период с 28 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочей. Работать будут только сотрудники непрерывно действующих организаций, а также работники медицинских и аптечных предприятий, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также 
организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

По последним данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за сутки в России выявили 270 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в стране заразились вирусом 1534 человек. 

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: Московская область, карантин, коронавирус, новости РБК
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