Оперштаб Москвы сообщил об отсутствии ограничений на движение транспорта

Режим самоизоляции, введенный в Москве в качестве мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19, не предусматривает ограничений на движение транспорта. Об этом сообщил в своем Telegram оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

«Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено», — говорится в сообщении.

29 марта столичные власти ввели ограничения, которые предусматривают повсеместную самоизоляцию, а также запрет на выход из дома без веских причин. Они распространяются на граждан всех возрастов. Аналогичные ограничения ввел в Московской области губернатор Андрей Воробьев.

Кроме того, Собянин заявил, что безработные москвичи смогут претендовать на ежемесячные выплаты в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. В Московской области размер выплат составит 15 тыс. руб.