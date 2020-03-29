Песков раскрыл обстоятельства подготовки обращения Путина к россиянам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Патриарх Кирилл попросил не слушать отвергающих самоизоляцию священников Общество, 18:07 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 Отец Малкина оценил перспективы возвращения сына в КХЛ Спорт, 17:46 Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области Общество, 17:44 Погода в Москве побила очередной температурный рекорд Общество, 17:41 Власти Москвы начали просить жителей оставаться дома по громкой связи Общество, 17:40 На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет Lion Air Общество, 17:25 Резцова объяснила несоблюдение карантина словами «лучше не забивать мозг» Спорт, 17:24 ЦИК выразила соболезнования в связи со смертью Горбунова Общество, 17:16 Более 3 тыс. россиян «застряли» в Индии из-за коронавируса Общество, 17:11 Песков раскрыл обстоятельства подготовки обращения Путина к россиянам Общество, 17:04 Жириновский раскритиковал Лукашенко за игру в хоккей во время пандемии Спорт, 16:45 Песков раскрыл подробности визита Путина в больницу в Коммунарке Общество, 16:38 СК проверит рассказавшую в Instagram о нарушении карантина россиянку Общество, 16:29
Пандемия коронавируса ,  
0 

Песков раскрыл обстоятельства подготовки обращения Путина к россиянам

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как готовилось обращение главы государства Владимира Путина в связи с распространением нового коронавируса, которое вышло в эфир 25 марта. Президент принял решение обратиться к гражданам страны вечером 24 марта после трехчасового совещания по экономике.

«Формулировки дорабатывались ночью и утром, и в первой половине следующего дня, которые президент и озвучил», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Ситуацию с пандемией Песков назвал беспрецедентной. Решения во время такого кризиса принимаются «по ходу», а задача государства — в выборе верной стратегии.

Кремлевский пакет: кому помогут антикризисные инициативы Владимира Путина
Мнение

В своем обращении президент перечислил новые меры, которые правительство примет в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В том числе Путин объявил нерабочую неделю, которая началась 28 марта и продолжится до 5 апреля.

29 марта на сайте Кремля появился перечень поручений президента по итогам его обращения к гражданам. В частности, Путин поручил правительству приравнять пособия по безработице к МРОТ, подготовить поправки о кредитных каникулах и отсрочить налоговые выплаты для малого и среднего бизнеса.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: обращение, Дмитрий Песков, коронавирус, Владимир Путин
Материалы по теме
Путин предупредил о масштабных потрясениях из-за коронавируса
Политика
Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле
Общество
Песков опроверг сообщения о своем переходе на удаленную работу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter