Песков раскрыл обстоятельства подготовки обращения Путина к россиянам

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как готовилось обращение главы государства Владимира Путина в связи с распространением нового коронавируса, которое вышло в эфир 25 марта. Президент принял решение обратиться к гражданам страны вечером 24 марта после трехчасового совещания по экономике.

«Формулировки дорабатывались ночью и утром, и в первой половине следующего дня, которые президент и озвучил», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Ситуацию с пандемией Песков назвал беспрецедентной. Решения во время такого кризиса принимаются «по ходу», а задача государства — в выборе верной стратегии.

В своем обращении президент перечислил новые меры, которые правительство примет в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В том числе Путин объявил нерабочую неделю, которая началась 28 марта и продолжится до 5 апреля.