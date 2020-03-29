Путин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поручил приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к размеру не менее одного минимального размера оплаты труда, сообщает пресс-служба Кремля.

Таким образом, объем выплат составит 12,13 тыс. руб. Новые размеры пособия будут действовать до 31 декабря 2020 года включительно. Правительство должно обеспечить внесение соответствующих поправок в законодательство.

Это поручение входит в общее число поручений президента по итогам обращения Путина к населению 25 марта в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Экономист Антон Табах ранее оценил для РБК увеличение пособия по безработице как не самую эффективную меру. По словам эксперта, она относится к категории очевидных, но не сможет сильно поддержать работников сферы услуг, особенно в крупных городах.