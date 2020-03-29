Путин поручил отсрочить малому бизнесу выплаты налогов из-за коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил правительству отсрочить налоговые выплаты для малого и среднего бизнеса на полгода, сообщает пресс-служба Кремля.

Выплаты, предусмотренные специальными налоговыми режимами также будут отсрочены.

Это поручение входит в общее число поручений президента по итогам обращения Путина к населению 25 марта в связи с угрозой распространения нового коронавируса.



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