Кудрин счел новый экономический кризис нестандартным и непредсказуемым

Экономический кризис, связанный с пандемией, порожден необычными причинами и не подчиняется стандартным законам. Это делает его последствия непредсказуемыми, считает Алексей Кудрин

Алексей Кудрин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предсказать исход сложившегося сейчас в экономике кризиса почти невозможно. Он не развивается по обычным законам, заметил он, передает ТАСС.

Чиновник объяснил, что сложившийся из-за коронавируса кризис нельзя назвать ни долговым, ни циклическим. «Даже успешные платежеспособные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников. Это другая совершенно причина, нарушаются цепочки поставок непредсказуемо», — отметил он. Из-за этого предсказать исход кризиса очень сложно.

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