Власти Подмосковья назвали работающие на выходной неделе предприятия

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В период с 28 марта по 5 апреля, когда объявлена выходная неделя в рамках мер по борьбе с коронавирусом, в Московской области работу могут продолжить салоны связи, типографии и зоомагазины. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья.

Также работу не будут прекращать газовые заправки и предприятия питания, которые готовят еду для работников организаций, уточнили в пресс-службе.

В рамках мер по борьбе с коронавирусом жителям региона рекомендовали отказаться от поездок, в том числе в целях отдыха или туризма, говорится в сообщении.



Президент Владимир Путин объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля с сохранением зарплат. Согласно подписанному 25 марта указу, выйти на работу должны будут только сотрудники непрерывно действующих организаций, а также работники медицинских и аптечных предприятий и те сотрудники, которые выполняют неотложные работы.