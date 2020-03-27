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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Подмосковья назвали работающие на выходной неделе предприятия

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В период с 28 марта по 5 апреля, когда объявлена выходная неделя в рамках мер по борьбе с коронавирусом, в Московской области работу могут продолжить салоны связи, типографии и зоомагазины. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья.

Также работу не будут прекращать газовые заправки и предприятия питания, которые готовят еду для работников организаций, уточнили в пресс-службе.

В рамках мер по борьбе с коронавирусом жителям региона рекомендовали отказаться от поездок, в том числе в целях отдыха или туризма, говорится в сообщении.

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Президент Владимир Путин объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля с сохранением зарплат. Согласно подписанному 25 марта указу, выйти на работу должны будут только сотрудники непрерывно действующих организаций, а также работники медицинских и аптечных предприятий и те сотрудники, которые выполняют неотложные работы.

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Власти Москвы и Подмосковья на этот период решили временно закрыть все магазины розничной торговли, за исключением аптек и магазинов. Кроме того, кафе и рестораны в этот период смогут работать только на вынос.

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27 марта премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал всем регионам России принять введенные в Москве и Подмосковье меры.

Согласно последним данным, в Московской области зафиксировали 49 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено восемь новых случаев. Всего в России зарегистрировано 1036 случаев заражения.

Теги: Московская область, работа, коронавирус
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