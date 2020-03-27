В Москве за сутки выявили 157 новых заболевших коронавирусной инфекцией

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки подтвердили 157 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом в Москве, зафиксированы 703 заболевших — больше всего в России.

Кроме того, в столице зафиксирована еще одна смерь от вызванных коронавирусом осложнений. Таким образом количество летальных исходов увеличилось до трех. Предыдущие две смерти также были выявлены в Москве.

Всего в России за последние сутки было обнаружено 196 новых заболевших. С учетом этих цифр России 1036 случаев заражения COVID-19.