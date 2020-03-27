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В Москве за сутки выявили 157 новых заболевших коронавирусной инфекцией

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки подтвердили 157 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом в Москве, зафиксированы 703 заболевших — больше всего в России.

Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 1 тыс. человек
Общество

Кроме того, в столице зафиксирована еще одна смерь от вызванных коронавирусом осложнений. Таким образом количество летальных исходов увеличилось до трех. Предыдущие две смерти также были выявлены в Москве.

Всего в России за последние сутки было обнаружено 196 новых заболевших. С учетом этих цифр России 1036 случаев заражения COVID-19.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Новые пациенты зафиксированы в 16 регионах страны. В Мордовии и Дагестане они стали первыми заболевшими.

Среди регионов по общему числу заболевших после Москвы лидируют Подмосковье (49), Санкт-Петербург (26), Свердловская область (20), Республика Крым (19) и Якутия (14).

Теги: Москва, эпидемия, коронавирус
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