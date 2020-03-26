В Подмосковье приостановят работу ресторанов и кафе

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Подмосковье с 28 марта по 5 апреля приостановят работу рестораны, кафе и буфеты, сообщается в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Исключение составит обслуживание на вынос без посещения людьми помещений предприятий, а также доставка заказов.

Отдельно указано, что ограничение не распространяется на работу заведений, обеспечивающих питание для работников организаций.

Ранее Андрей Воробьев поручил временно закрыть в Подмосковье библиотеки, кинотеатры, досуговые учреждения, ночные клубы и детские игровые комнаты. Помимо этого, приостановят оказание услуг бани и душевые, а в стоматологию можно будет обращаться только в экстренных случаях.