Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 26 мар, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 26 мар, 12:58
Путин заявил о долге Росгвардии уважать права и свободы граждан Общество, 06:27 Зеленский заявил о планах отменить на Украине VIP-палаты для чиновников Политика, 06:02 Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит Финансы, 05:59 Число жертв коронавируса в мире превысило 24 тыс. человек Общество, 05:37 Меркель сообщила о нехватке личных контактов во время карантина Политика, 05:27 ЦБ лишил группу «РосДеньги» права выдавать микрозаймы Финансы, 04:59 Помощница Игоря Николаева подтвердила сдачу певцом теста на коронавирус Общество, 04:56 В МВД назвали поджог основной версией пожара в доме в Екатеринбурге Общество, 04:32 Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина Общество, 04:13 Бывший игрок «Аякса» вышел из комы спустя почти три года Спорт, 03:35 В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса Политика, 02:59 Кадыров сообщил о снятых препятствиях для вывоза россиян из ОАЭ Общество, 02:45 Трамп объяснил выход США на первое место по числу зараженных COVID-19 Общество, 02:17 Все российские курорты и детские лагеря закроют до лета Общество, 01:43
Новости без коронавируса ,  
0 

Путин заявил о долге Росгвардии уважать права и свободы граждан

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Глава государства заявил, что работа ведомства требует уважения к правам и свободам граждан, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, росгвардейцы находятся «на переднем крае» в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также организованной преступностью. Путин отметил, что на сотрудниках ведомства также лежит ответственность за соблюдение порядка во время массовых мероприятий, защиту объектов инфраструктуры и промышленности, контроль за оборотом оружия.

Власти доплатят работающим на массовых мероприятиях росгвардейцам
Общество

«И все эти направления вашей повседневной работы требуют высочайшей собранности, твердости и решительности, строгого соблюдения закона, уважения к правам и свободам граждан, к достоинству каждого человека», — заявил президент.

Путин отметил, что бойцы Росгвардии всегда выполняют приказы с честью и действуют результативно. Он выразил надежду, что так будет и в будущем. Глава государства поблагодарил росгвардейцев за службу и пожелал им здоровья и успехов.

Теги: Росгвардия, Владимир Путин
Материалы по теме
Власти доплатят работающим на массовых мероприятиях росгвардейцам
Общество
Путин возмутился призывами убивать детей росгвардейцев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter