Путин заявил о долге Росгвардии уважать права и свободы граждан

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Глава государства заявил, что работа ведомства требует уважения к правам и свободам граждан, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, росгвардейцы находятся «на переднем крае» в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также организованной преступностью. Путин отметил, что на сотрудниках ведомства также лежит ответственность за соблюдение порядка во время массовых мероприятий, защиту объектов инфраструктуры и промышленности, контроль за оборотом оружия.

«И все эти направления вашей повседневной работы требуют высочайшей собранности, твердости и решительности, строгого соблюдения закона, уважения к правам и свободам граждан, к достоинству каждого человека», — заявил президент.

Путин отметил, что бойцы Росгвардии всегда выполняют приказы с честью и действуют результативно. Он выразил надежду, что так будет и в будущем. Глава государства поблагодарил росгвардейцев за службу и пожелал им здоровья и успехов.